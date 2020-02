Paul van Gorcum geëerd met tegel

De tegel, die is voorzien van de handafdruk van de acteur, zal worden onthuld voor Theater de Muze in Noordwijk.

De acteur is vooral bekend van zijn rol als Baron van Neemweggen uit Bassie en Adriaan. Ook sprak Van Gorcum jarenlang de stem in van tovenaar Gargamel in De Smurfen en van Reizende Oom Roel in De Freggels. In 2019 was hij de eerste die de titel Acteur des Vaderlands mocht dragen.