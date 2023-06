Marcel & Gijs leveren op tweede dag 220.000 kijkers in

Van Roosmalen en Groenteman, de zomervervangers van de kijkcijferhit Vandaag Inside, hadden zelf al rekening gehouden dat er flink wat mensen niet meer zouden kijken. Dinsdag zeiden ze in hun podcast Weer een dag blij te zijn met de 611.000 kijkers voor de eerste aflevering, maar ook dat ze het fijn vonden dat „de helft” weer zou afhaken. „Dus dan zitten we precies waar we willen, lekker in de marge, lekker in die kookpot te roeren. En dan zonder dat iemand het doorheeft hele mooie programma’s maken”, aldus Van Roosmalen.

Op primetime had NPO 1 dinsdag de beste cijfers. Keuringsdienst van Waarde en De Rijdende Rechter trokken achtereenvolgend 835.000 en 968.000 kijkers. Op RTL 4 was De Moeite Waard goed voor 600.000 kijkers en RTL 5 was de derde zender met Zeeman Confronteert Stalkers (564.000 kijkers).

Op de late avond scoorde Jinek op RTL 4 voor de tweede dag rij boven de 700.000 kijkers. De talkshow lijkt daarmee te profiteren van het wegvallen van Vandaag Inside. Naar Op1 op NPO 1 keken 580.000 mensen.