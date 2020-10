Jussie Smollett voor het eerst weer aan het werk na schandaal

Smollett is aan het draaien in New York, is te zien op foto’s die TMZ dinsdag heeft geplaatst. Onder anderen Brandon Evans en Broderick Hunter hebben een rol in de film.

B-Boy Blues is gebaseerd op de gelijknamige boekenserie van James Earl Hardy en gaat over de relatie tussen journalist Mitchell en een fietskoerier Raheim in het New York van begin jaren negentig.

Tegen de acteur loopt nog steeds een rechtszaak van de stad Chicago. De stad klaagt hem aan wegens het doen van een nepaangifte. Smollett beweerde begin vorig jaar dat hij slachtoffer was geworden van een homofobische, racistische aanval op straat. Volgens de politie en aanklagers daar heeft hij de aanval in scène gezet, iets wat hij zelf ontkent.