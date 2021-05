Jan Slagter belooft derde reeks Geheime dagboek van Hendrik Groen

Slagter bevestigde vorig jaar al dat de populaire serie, een bewerking van de boeken van Peter de Smet, een vervolg zou krijgen. De opnames zijn nog niet begonnen en over hoe het seizoen eruit gaat zien en wanneer het op televisie moet komen, kan hij ook nu nog niet zeggen. „We zijn ermee bezig, dat is alles.”

De serie van regisseur Tim Oliehoek was een kijkcijferhit voor MAX; het laatste seizoen trok in 2019 per aflevering rond de 1,5 miljoen kijkers. Ook daarin speelden Kees Hulst en André van Duin de hoofdrollen van twee vrienden in een verzorgingstehuis die een club oprichten en allerlei avonturen beleven.