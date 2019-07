De Dirigent gaat naar Brits festival

Eerder dit jaar werd De Dirigent aan Japan, China, Zuid Korea en Taiwan verkocht. Onlangs was de Aziatische première tijdens het Taipei Film Festival en vanaf 19 juli is de film daar in de bioscopen te zien. In Europa werd de film recentelijk aan Duitsland, Frankrijk, Spanje en Turkije verkocht. De releases in die landen zullen later dit jaar of begin 2020 plaatsvinden.

De Dirigent van regisseur Maria Peters is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de uit Nederland afkomstige Antonia Brico. Eind jaren 20 was zij de eerste vrouwelijke dirigent ter wereld die succesvol grote symfonieorkesten dirigeerde. De film draaide vorige jaar in de Nederlandse bioscopen.