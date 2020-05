Opnieuw speciale corona-uitzending Sesamstraat

In de speciale uitzending The ABCs of COVID-19, die gepresenteerd wordt door CNN-presentatrice Erica Hill, komen ook andere inwoners van de beroemde straat voorbij, zoals Elmo en Abby Cadabby, een soort feeën-muppet. Zij vertellen onder meer over binnen blijven tijdens de zomermaanden vanwege het virus en wat er gebeurt als kinderen weer naar school gaan.

Het programma wordt zaterdag 30 mei om 16.00 uur Nederlandse tijd uitgezonden op de website van CNN en via andere streamingplatforms van de nieuwszender.