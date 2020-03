Connie: ’Ik had er nog een paar liggen van de kliniek’

Maar CONNIE is wel voorbereid. In haar zelfontworpen stadsautootje heeft zij de rijbaan bijna voor zich alleen. Desondanks valt ze met haar mondkapje nog steeds op.

,,Hoe ik daar nog aan heb kunnen komen? Ik had er nog een paar liggen van de kliniek die ik ooit in Den Haag had. Ik ben een zuinige vrouw en gooi eigenlijk nooit iets weg. Al weken gebruik ik ze, maar op vier exemplaren na is het voorraadje nu uitgeput. En dan? Dan zien we wel weer...’’