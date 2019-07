Voormalig model trouwt hond tijdens ontbijtshow

Hoad zocht jarenlang naar haar prins op het witte paard via verschillende datingsites, maar kon de ware niet vinden. „Ik was er helemaal klaar mee en ben gestopt met mijn zoektocht naar een man. Mijn laatste vriend bleek getrouwd te zijn en het was mijn hond Logan die me als het ware ’gered’ heeft”, aldus Elizabeth.

Voordat ze het ja-woord gaf aan Logan, was Hoad eerder vier keer verloofd. Geen van die verlovingen leidde uiteindelijk tot een huwelijk, maar dit keer was het voormalige model 100 procent zeker van haar zaak. „Vrienden van mij vinden dit niet raar. Sterker nog, omdat ik momenteel niet werk, spoorden zij me juist aan om met Logan te trouwen. Want waarom ook niet?”

Het huwelijk van Elizabeth en Logan was te zien in de ontbijtshow. Ze liep met het dier richting het geïmproviseerde altaar, terwijl het nummer Puppy Love van Paul Anka op de achtergrond werd gedraaid. De hond droeg voor de gelegenheid een zwart smoking T-shirt en de bruid droeg een wit pakje.