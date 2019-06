Roddelkoningin Michella Kox: ’Even geen sensatie en drama!’

„Mijn leven staat momenteel echt op zijn kop, al bijna twee maanden”, begint Michella een emotioneel verhaal op Facebook. „Zoals iedereen heeft kunnen lezen gaat het met Benji (haar hond, red.) zwaar klote. De artsen zeiden twee maanden geleden dat ik hem moest laten inslapen! Maar ik kan het gewoon niet. Elke keer als hij een super slechte dag heeft volgen er dagen van vrolijkheid en vorig week was hij zelfs een hondje aan bereiden!”, gaat ze verder.

Ze legt uit dat hij niet meer zoveel wandelt als voorheen, maar dat hij er nog vreselijk veel van geniet als hij het wel doet. Volgens Michelle wil Benji dan ook nog steeds wel lopen, maar lukt het niet meer goed. „Hij heeft van die spiertrekkingen en God weet wat het is maar dan trekt een pot samen en dat kan best lang duren. Zo is hij nachten op en is hij de nacht in dag aan veranderen en slaap ik zooooo slecht! Eigenlijk NIET.”

"Wat ben ik moe"

Kox schrijft dat ze na drie slechte dagen achter elkaar eindelijk had besloten dat het zo niet langer door kon gaan en een afspraak had gemaakt bij de dierenarts om haar viervoeter in te laten slapen. Maar daar had Benji duidelijk geen zin in. „Meneer begint weer te wandelen springt bank op bank af! Eet alles, geniet van alles.” En dus besloot Michella de afspraak af te bellen. „Gelukkig hadden ze alle begrip, maar wat ben ik moe. Wat is dit zwaar voor mij. Mijn leven staat nu echt in het teken van mijn hondje.”

Ondanks reacties uit haar omgeving, is Michella van plan voor haat hondje te blijven vechten. „Onze band is nog nooit zo sterk geweest en geloof mij hij was sterk! Iedereen verklaart mij eigenlijk voor gek! En vindt dat ik voor mezelf moet gaan kiezen! Nee, ik geniet van elke dag! Want morgen kan het de dag zijn dat hij niet meer opknapt en dan is het voorbij!”, stelt ze. „Maar dit is de reden dat alle roddels mij nu niks doen! Dat ik me nergens anders op stort dan op mijn hondje! Even geen sensatie en drama! Gewoon zorgen dat de laatste maanden naar Benji gaan.”