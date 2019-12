Freek de Jonge overweegt vluchtelingen in huis te nemen

Volgens Freek moet het rijke Westen een deel van zijn welvaart inleveren om de aarde leefbaar te houden. Dat stelt de komiek in een openhartig interview met het tijdschrift AdRem. Zelf zegt hij bewust minder te consumeren, zoals geen vlees meer eten en elektrisch rijden. Vluchtelingen in huis nemen is wat Freek betreft een volgende stap, maar voorlopig is hij daar nog niet aan toe.

De komende tijd is Freek druk bezig met zijn oudejaarsconference. De gehele maand december staat hij met zijn (oude)Jaarsconference in het Westergastheater te Amsterdam.