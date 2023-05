Vrouw beweert gedrogeerd te zijn op feestje van Rammstein

De 24-jarige Ierse ging naar een concert van Rammstein in het Litouwse Vilnius, en kreeg de uitnodiging om voor de show naar een feestje te komen waar ze haar telefoon niet mee naartoe mocht nemen. Ondanks dat ze naar eigen zeggen niet zoveel dronk, voelde ze zich op een bepaald moment totaal niet meer helder. Ze vermoedt dan ook dat er drugs in haar drankje is gedaan.

Uiteindelijk zou Lindemann boos zijn geworden toen hij erachter kwam dat ze geen seks met hem wilde hebben.

De band heeft inmiddels op Twitter op de aantijgingen gereageerd. „Met betrekking tot de beschuldigingen die op internet circuleren over Vilnius, kunnen we uitsluiten dat wat wordt beweerd in onze omgeving heeft plaatsgevonden. Er zijn ons geen officiële onderzoeken naar deze zaak bekend.”