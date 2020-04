Anouk verklaart liefde én dist Ali B

Een speciaal liedje heeft ze voor Ali B geschreven, dat een ware liefdesverklaring is en een ode aan haar collega-jurylid bij The Voice of Holland. Ze laat weten dat ze hem zo wil bedanken voor ’alles wat je voor me hebt gedaan en wat je voor me doet’. „Steeds als ik iets nodig heb, qua medicijnen ofzo, laat je je familie dat brengen. Dat is gewoon superlief. Daar moet ik je voor bedanken op een bijzondere manier.”

Maar in haar praatje eraan vooraf, drijft ze ook de spot met hem, zoals ze in het programma ook zo vaak doen. „Kijk, wij dissen elkaar natuurlijk altijd een beetje qua muziek.” Zo vertelt ze dat Ali B haar wel eens vergeleek met ’het meisje uit The Exorcist’ als ze op het podium staat. „Ontiegelijk grappige vergelijking.” Op haar beurt vindt zij dat Ali B veel te vaak huilt tijdens een tv-show. „En dan ook nog bij nummers waarvan ik denk: ’moet dat nou?’.” Ze benadrukt dat ze er iets mis mee vindt dat mannen huilen. „Maar niet elke keer. Nee, ik weet dat je een emo-mannetje bent. Kun je ook niets aan doen natuurlijk.”

Haar ode aan Ali B is dan ook een variatie op het lied dat hij maakte met The Voice-winnaar Jim van der Zee, Waar ben jij nou. In Anouk haar tekst roemt ze Ali B zijn lach en zijn lieve ogen. „Het liefst zou ik jou vandaag zeggen wat jou zo bijzonder maakt. Waarom je me telkens weer met al je woorden raakt.” Ze bezingt dat ze de rapper mist. Het liefst zou ze hem dan ook zo snel mogelijk weer in haar armen sluiten.