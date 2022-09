Kim Kardashian onherkenbaar met de billen bloot op cover Interview Magazine

Op de foto is de 41-jarige Kardashian gekleed in een spijkerbroek die is afgezakt tot net onder haar billen en een spijkerjasje. Het meest opvallend is echter de jockstrap, waardoor haar pronte billen pontificaal in beeld komen.

„Oh mijn god. Ik vond het geweldig”, zegt Kardashian in het bijbehorende interview over het dragen van de opvallende slip. Ze was bovendien blij met de samenwerking met fotograaf Nadia Lee Cohen. „Ze is de eerste fotograaf met wie ik echt voluit ben gegaan. Het team had zoiets van: ’Geen jockstrap.’ En ik had zoiets van: ’Kom op. Dit is wat ik doe.’ Ik doe het het beste als ik het negeer en doe wat ik wil. Dus ik ben blij dat we het gedaan hebben.”