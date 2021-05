’Thaise koning heeft geheime zoon met haremlid’

Ⓒ Getty Images

Terwijl allang bekend is dat de Thaise koning zich al geruime tijd vermaakte met zijn harem in een hotel in het Duitse Beieren, zit er naar verluidt een van de haremleden met een buitenechtelijk zoontje van hem in een hotel in het Zwitserse Engelberg ondergedoken. Het jongetje, dat inmiddels drie jaar oud zou zijn, is volgens ingewijden kerngezond en het resultaat van een ’ongelukje’ van Rama X.