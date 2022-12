Christina Applegate: MS-diagnose was gewoon ontzettend klote

„Ik kwam er op een doodnormale maandag, na mijn werk, achter dat ik MS had”, vervolgt Applegate, vooral bekend als Kelly Bundy in de sitcom Married... With Children. Bij Applegate werd begin 2021 de diagnose MS vastgesteld. Eerder zei Applegate dat haar rol in de Netflixserie Dead to Me misschien haar laatste rol ooit zal zijn. Omdat ze multiple sclerose heeft, weet de Amerikaanse niet of ze straks nog in staat is om te acteren.

Half november onthulde Applegate haar eigen tegel op de beroemde Hollywood Walk of Fame in Los Angeles. Het was haar eerste publieke optreden sinds de actrice vorig jaar kenbaar maakte dat ze MS heeft.