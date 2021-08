Susan Sarandon blijft hopen op liefdevolle relatie

„Wat betreft relaties houd ik de deur op een kier staan. Ik houd altijd hoop op iets moois, maar ik ben allesbehalve wanhopig om iemand aan de haak te slaan. Wat ik eigenlijk het liefste zou willen is iemand vinden waarmee ik kan reizen. Dat kan een man of een vrouw zijn, dat maakt me niet uit. Maar gewoon iemand met wie het zo goed klikt, dat je daarmee de wereld kunt gaan verkennen, zonder dat dat iets romantisch hoeft te zijn. Het moet wel een beetje avontuurlijk type zijn, net als ik”, aldus Susan.

Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat Susan vrijwel niet heeft kunnen daten. „Ja, dat was wel jammer, maar gelukkig heb ik in die periode heel veel mooie herinneringen met mijn kinderen kunnen maken. Dat is me meer waard dan wat dan ook.”