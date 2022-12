Jon Karthaus schrijft nieuwe film en twee series met vriendengroep

In Fijn weekend, vanaf 19 januari te zien in de bioscoop, spelen de scriptschrijvers zelf de hoofdrollen. Ook Carolien Spoor en Sarah Chronis, eveneens onderdeel van de vriendengroep, zijn in die film te zien. Het idee voor die film ontstond tijdens de eerste lockdown, toen het gezelschap op gepaste afstand van elkaar aan het dineren was.

Het artikel gaat verder onder de video.

Inmiddels zitten de opnames van de film erop en zijn Karthaus, Greidanus, De Bot en Zweerman bezig met een nieuwe film en twee nieuwe series. „We zijn naadloos weer in de pen geklommen omdat dit zo goed beviel”, vertelt Karthaus aan het ANP. „We hebben zo’n leuke groepsdynamiek tijdens het schrijven.”

Voor Greidanus, De Bot en Zweerman was het script van Fijn weekend hun scenariodebuut. Zweerman ervaart het schrijven met de drie mannen als ontzettend prettig. „Het zijn zulke lieve, egoloze partners in crime.” Wat De Bot betreft is „de kop eraf”. „Het voelt als een start van iets nieuws.”