Na bevestiging Harry’s komst naar Londen, zónder Meghan: Gastenlijst kroning Charles krijgt langzaam vorm

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Over minder dan een maand, op 6 mei, wordt koning Charles gekroond. Ⓒ ANP/HH

Met nog drie weken en een paar dagen te gaan tot de kroning van koning Charles III, is er woensdag eindelijk meer duidelijk geworden over de aanwezigheid van prins Harry op deze historische dag. Híj is erbij, maar zonder zijn vrouw Meghan. Zij wordt binnen de familie gezien als de aanstichtster van alle heibel in de geledingen.