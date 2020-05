Man die 37 jaar onterecht vastzat blaast jury omver met auditie

Williams werd in 1983 veroordeeld voor een verkrachting die hij niet had gepleegd. Ondanks forensisch bewijs en getuigenissen die de onschuld van de Amerikaan bevestigden, werd hij veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. „Ik kon niet geloven dat het echt gebeurde”, aldus Williams. „Ik wist dat ik onschuldig was. Maar als arme zwarte jongen had ik niet het financiële vermogen om de strijd aan te gaan met de staat Louisiana.”

De zaak van Williams werd in de jaren negentig opgepakt door het Innocence Project. Uiteindelijk kon een vingerafdrukanalyse vorig jaar zijn onschuld bewijzen en werd hij vrijgelaten.

Nu de Amerikaan weer vrij man is, heeft hij eindelijk zijn droom kunnen verwezenlijken: meedoen aan America’s Got Talent. Met zijn vertolking van het nummer Don't let the sun go down on me is hij door naar de volgende ronde van de talentenjacht.

Bekijk de auditie hieronder.