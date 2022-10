Drie voetballende musketiers in de schijnwerpers met docu

Wie de sport een beetje volgt, weet de uitkomst al. Maar alles draait om de weg ernaartoe. Met terugblikkende gesprekken en privébeelden van Gravenberch, Rensch en Timber, niet alleen uit het afgelopen jaar, maar ook van vroeger. Als kleine jongens op het voetbalveld, met grootse dromen. En dan staan ze daar ineens, op de middenstip in een tot de nok toe gevuld stadion bij de Champions League met een uitzinnig vlaggenzwaaiend publiek.

De film is gemaakt door Ajax zelf. Volgens filmproducent Kaja Wolffers, die zich tegenwoordig bezighoudt met de ontwikkeling van Nederlandse producties voor Prime Video, geen gevalletje ’wij van wc-eend’. „Daar waren we in eerste instantie een beetje huiverig voor dat-ie misschien niet heel scherp is, maar we waren overdonderd en wisten: dit wordt een heel spannend avontuur.”

Voor niet-voetbalvolgers is de documentaire breed genoeg. De sport staat uiteraard centraal, maar er wordt ook een inkijkje geboden in hoe het is om zo jong al in de schijnwerpers te staan. Hoe er wordt omgegaan met tegenslag. Wat familie betekent. En een vriendschap tussen drie jongens met hetzelfde vertrekpunt aan het begin van het seizoen die een jaar ingaan met vallen en opstaan.

Ajax: parels van Amsterdam is vanaf vrijdag te zien op Prime Video.