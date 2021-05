Lees terug: liveblog tweede halve finale Eurovisie Songfestival

Telegraaf-verslaggever en Songfestival-expert Richard van de Crommert zat in de zaal en hield een liveblog bij.

De belangrijkste updates van de avond op een rij.

23.02 - Deze landen zijn door naar de finale

Albanië, Servië, Bulgarije, Moldavië, Portugal, IJsland, San Marino, Zwitserland, Griekenland en Finland. Dat zijn de tien landen die door zijn naar de finale van het Eurovisie Songfestival.

21.57 - Publiek Rotterdam Ahoy uit zijn dak door optreden Utrechtse Stefania

Het in Rotterdam Ahoy aanwezige publiek liet zich luid horen voor Stefania, die namens Griekenland meedoet met het nummer Last Dance. „De zaal hier op zijn kop en terecht ook”, vindt Sander Lantinga.

21.22 - Kijkers onder de indruk van outfit Nikkie de Jager: ’Zij spant de kroon’

Op sociale media regent het lovende kritieken over de outfit van Nikkie de Jager. „Chantal ziet er mooi uit, Edsilia is beeldig, maar de échte queen van het podium is natuurlijk wel echt NikkieTutorials”, schrijft iemand.

18.47 - Romy Monteiro vervangt Duncan als puntengever

Romy Monteiro vervangt Duncan Laurence als de Nederlandse puntengever tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. „De uitslag is zo’n spannend moment in de show voor alle landen en dat ik daar dan onderdeel van mag zijn vind ik heel bijzonder”, vertelt de musicalster.

17.10 - Duncan Laurence reageert op coronabesmetting

Duncan Laurence ervaart momenteel een van de verdrietigste dagen van zijn leven, zo schrijft hij op Instagram. Woensdag testte Duncan, die in 2019 namens Nederland het Eurovisie Songfestival won, positief op corona. Daardoor kan hij zaterdagavond niet optreden tijdens de finale van het Songfestival.