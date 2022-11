Affaire ex had grote impact op Emma Thompson: ’Ik leefde nog maar half’

„Ik leefde nog maar half. Ieder gevoel van geliefd of een waardig persoon zijn, was compleet weggevaagd”, herinnert de inmiddels 63-jarige zich. „Ik had totaal niet door dat hij met andere vrouwen op de set een relatie had. Wat ik hiervan heb geleerd is hoe makkelijk het is om verblind te raken en jezelf te foppen door je eigen verlangen.”

Thompson en Branagh trouwden in 1989 en scheidden in 1995 nadat de actrice erachter was gekomen dat de acteur een relatie had met Helena Bonham Carter, die hij op de set van Mary Shelley’s Frankenstein had ontmoet. Thompson ontmoette in datzelfde jaar acteur Greg Wise, met wie ze inmiddels bijna dertig jaar samen en negentien jaar getrouwd is.