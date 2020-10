Catherine in gesprek met ouders van doodgeboren baby’s

Catherine ging met verschillende ouders in gesprek die een doodgeboren kindje hebben gehad en geholpen waren door de organisaties. Ze spraken over het belang van emotionele ondersteuning voor het hele gezin en de praktische hulp die de organisaties getroffen ouders aanbieden.

De hertogin vond het dapper van de gezinnen dat ze zo open met haar wilden spreken. „Veel onderzoek en veel steun voor organisaties is afhankelijk van ouders die deze ervaringen hebben meegemaakt en anderen willen helpen. Dat is heel inspirerend.”

Het bezoekje werd afgesloten met een ontmoeting met de medische experts van het Institute of Reproductive and Development Biology van de universiteit. Catherine, zelf moeder van drie kinderen, hoorde over de ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek naar babysterfte.