Zeldzame Van Gogh drie dagen te zien in Amsterdam

Onbekend bij de experts was het kunstwerk echter niet. Het staat keurig beschreven in zeven catalogi over het oeuvre van de wereldberoemde Hollandse meester. Maar tot nog toe werd het schilderij nooit aan het grote publiek getoond. „Het is ons een groot genoegen dit nu aan de wereld te kunnen presenteren”, zeggen Claudia Mercier en Fabien Mirabaud van het gelijknamige veilinghuis trots.

Het kunstwerk, dat op donderdag 25 maart geveild wordt, is vanaf deze maandag ook even in Nederland. Van 1 maart tot en met 3 maart is het voor belangstellenden bij Sotheby’s in Amsterdam te zien, maar vanwege de coronamaatregelen uitsluitend op afspraak.

Unieke kans voor verzamelaars

Sotheby’s benadrukt dat het een uitzonderlijke gebeurtenis is dat ’een werk van dit kaliber’ op de markt komt. „Dit is een unieke kans voor verzamelaars van het werk van Van Gogh en voor de kunstmarkt in het algemeen”, stelt Aurélie Vandevoorde, een van de twee senior directeuren Impressionstische en Moderne kunst in Parijs.

Het doek is onderdeel van een serie schilderijen, waarop de Moulin de La Galette in Montmartre is afgebeeld. In het jaar 1887 woonde Vincent met zijn broer Theo, die kunsthandelaar in Parijs was, in de Rue Lepic in diezelfde buurt. De kunstenaar werd gegrepen door de idyllische sfeer in de wijk aan wat destijds de rand van de stad was en waar molens, uitgaansgelegenheden en het cabaret het straatbeeld bepaalden.

Impressionisten

In Parijs ontmoette de Nederlandse schilder de impressionisten en de pioniers van de avant-garde. Dit directe contact had grote invloed op zijn schilderstijl. De donkere, aardse kleuren, die zijn palet in Holland bijvoorbeeld voor De aardappeleters kenmerkten, maakten in de Lichtstad plaats voor een lichtere, sprankelende kleuren. Ook zijn nerveuze penseelstreek met de snelle lijnen ontstond hier.

„Dit werk laat de artistieke transformatie zien, die Van Gogh in Montmartre doormaakte. Dit leidde uiteindelijk tot zijn unieke, zeer kleurrijke stijl, waarmee hij wereldberoemd werd”, zegt Sarah de Clercq, managing director bij Sotheby’s Amsterdam. De molen die op dit doek te zien is, is de zogeheten Pepermolen of Moulin Debray, die tot 1911 niet ver van Moulin de la Galette stond.