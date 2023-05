Charles en Camilla ’diep geraakt’ door alle festiviteiten rond kroning

Volgens het hof was het koninklijk paar „zeer dankbaar voor iedereen die heeft geholpen om er zo’n geweldige dag van te maken en voor de vele mensen die in Londen en daarbuiten in groten getale kwamen om hun steun te betuigen”.

De koning en koningin verschijnen zondagavond weer in het openbaar voor het Kroningsconcert op Windsor Castle. Voordat dat zo ver is, worden er in het Verenigd Koninkrijk nog diverse lunches georganiseerd ter ere van de kroning.

Kroningslunch

Iedereen in het Verenigd Koninkrijk werd opgeroepen de dag na de kroning van Charles en Camilla een lunch te organiseren met buurtgenoten.

Prins William en prinses Catherine hebben zondagmiddag een vorkje meegeprikt tijdens een kroningslunch georganiseerd door mensen uit de buurt van Windsor Castle. Ook Charles’ zus prinses Anne en haar man Timothy Laurence schoven aan bij een lunch. Zij deden dat in Swindon. Premier Rishi Sunak nodigde buurtbewoners uit aan zijn lunchtafel op Downing Street, waar ook First Lady Jill Biden mee kwam eten.

