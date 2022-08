Nostalgie-tv: palmbomen, strand en tienerdrama

Premium Cultuur

The Simpsons: al 33 jaar slim, scherp en actueel

Maar liefst 728 afleveringen staan er op de teller en de gele familie niet van plan te stoppen. The Simpsons is met afstand de langstlopende prime time televisieserie in Amerika. Inmiddels zijn we aanbeland bij seizoen 33 (!) en nog altijd weet de animatiereeks gortdroge humor slim te combineren met...