Pink roast Trump op Twitter om halfleeg stadion

In het stadion is plek voor 19.000 mensen, maar op beelden van Amerikaanse media die de bijeenkomst uitzonden was te zien dat de zaal ongeveer voor de helft gevuld was. Pink kon het daarom niet laten om Trump ermee te pesten.

„Volgens mij heb ik die tent in vijf minuten uitverkocht”, schrijft de zangeres. Ze voegt daarbij de hashtag #donkeyshow toe.

Volgens de campagne-organisatie van Trump was er wel genoeg belangstelling voor zijn optreden, maar zorgden demonstranten ervoor dat zijn aanhangers de arena niet in konden komen. Amerikaanse media rapporteerden echter dat bij de ingangen alles rustig was.