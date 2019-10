Middeleeuwers thuis in elke kerk

Conservator Micha Leeflang met in de vitrine: Sint Nicolaas in tabernakelschrijn (Aragon, Spanje), luik met Petrus (uit kerk Faberg, Noorwegen), Maria met kind in tabernakelschrijn in de vorm van een toren (Noorwegen), kerkmodel dat een tabernakelschrijn bekroonde (1250-1300, Noorwegen).

Ⓒ Foto Billie-Jo Krul