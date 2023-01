Johnny de Mol keert vrijdagavond terug in HLF8

In een interview in De Telegraaf vertelt Johnny hoe hij deze periode is doorgekomen, welke impact de kwestie op heeft gehad, en wat zijn toekomstplannen zijn. Vanavond zit hij als presentator weer, voor het eerst in bijna negen maanden, achter de desk van zijn eigen talkshow op SBS6.

Het was programmadirecteur Marco Louwerens die een beroep deed op de presentator. „Hij had een probleem en vroeg me dat op te lossen”, vertelt Johnny op pagina Privé. „Helène Hendriks en Sam Hagens kunnen elk maar twee avonden presenteren. Leonie ter Braak is weg en ik doe daarom dus de vijfde.”