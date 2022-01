Johnny de Mol: mijn vader reageert na uitzending BOOS

„Ik heb maandag al best een en ander hierover gezegd, toen werd mij verweten dat ik de woordvoerder van John zou zijn. Nou bij dezen doe ik dat dan maar even weer. De reden dat hij nog niets gezegd heeft, is omdat hij de uitzending wil afwachten.” De afgelopen dagen wilde Talpa namens De Mol geen mededelingen doen.

John de Mol schuift vermoedelijk aan in een van de talkshows maar niet in die van zijn zoon. „Ook niet bij RTL 4, maar bij een van de andere”, zei de presentator, die eveneens aangaf ’geraakt’ te zijn door het nieuws dat tegen zijn voormalige ’oom’ Jeroen Rietbergen aangifte is gedaan.

„Het nieuws over Jeroen is net binnen. Ik heb nog niemand kunnen spreken. We zijn hier natuurlijk, ik althans, wel weer even door geraakt”, zei De Mol. „En nogmaals, ik heb het al eerder gezegd, onze eerste gedachten gaan uit naar de mensen die nare dingen hebben meegemaakt.”