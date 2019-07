Nicolas Sarkozy is plots een kop gegroeid!

Afgaande op deze foto’s uit 2009 en 2019 is Sarkozy in tien jaar tijd niet alleen charmant verouderd, hij is ook flink gegroeid! Ⓒ BSR Agency / ParisMatch (Twitter)

Op sociale media is flinke ophef ontstaan over de lengte van ex-president Nicolas Sarkozy. Hij siert samen met zijn vrouw Carla Bruni de cover van Paris Match, maar is in een keer een kop groter dan zijn liefde. Opmerkelijk, want Bruni is in werkelijkheid 9 centimeter langer dan Sarkozy.