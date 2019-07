Kritiek op festival om ’huidskleur-tickets’

Rapper Tiny Jag. Ⓒ Instagram

Er is veel kritiek op de organisatie van een festival in het Amerikaanse Detroit, omdat die tickets verkoopt met prijzen die afhankelijk zijn van iemands huidskleur. Dat meldt Sky News. Een artiest, rapper Tiny Jag, heeft het AfroFuture Fest geboycot. Ze is woedend op de organisatie en eist dat haar naam uit al het promotiemateriaal wordt gehaald. Het muziek- en kunstfestival is op 3 en 4 augustus.