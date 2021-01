Jared Leto onder de indruk van Denzel Washington

„Als hij de kamer binnenliep, was hij nog steeds ’Denzel Washington’ voor mij. Het was niet zo van: ’Hey, hoe gaat het Denzel?’ Hij is ’meneer Washington’. Ik heb ontzettend veel respect voor hem”, vertelt Leto in de Awards Circuit Podcast van Variety. „Het is niet eenvoudig om te doen wat hij heeft gedaan. Hij is geweldig in iedere film die hij ooit heeft gemaakt.”

Toch was Jared aanvankelijk terughoudend om in de film te spelen over rechercheurs die een seriemoordenaar proberen op te sporen, omdat hij niet zeker wist of zijn rol als een van de verdachten de juiste voor hem was. „Ik dacht dat ik zoiets al te vaak had gedaan, dat het tijd was voor nieuwe avonturen. Maar ik ben met Denzel Washington, Rami Malek en John Lee Hancock... Ik dacht: 'ik moet wel gebruik maken van deze ongelooflijke kans’. En ik ben echt blij dat ik dat gedaan heb, het was een absoluut avontuur.”