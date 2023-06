Anna Wintour krijgt koninklijke onderscheiding van koning Charles

Anna Wintour, de hoofdredacteur van het blad Vogue, is een van de Britten die een koninklijke onderscheiding krijgt van de Britse koning Charles. Zij mag zichzelf volgens Britse media nu Companion of Honour noemen. Deze ridderorde wordt alleen maar toegekend aan mensen die over een lange periode een belangrijke bijdrage aan kunst, wetenschap of geneeskunde hebben geleverd.