Gene Simmons deelt update nadat hij onwel werd op podium

„Gisteravond speelden we Amazon jungle Stadium/Brazilië. De luchtvochtigheid en temperatuur waren torenhoog. Ik was uitgedroogd en moest voor één liedje gaan zitten. We stonden binnen 5 minuten weer op het podium en maakten de show af”, schrijft de 73-jarige Simmons. „Bedankt voor jullie vriendelijke wensen.”

De Amerikaanse rockband is momenteel bezig met zijn afscheidstournee. In december 2023 zwaait de groep af in New York, de plek waar het in 1973 allemaal begon. De zwart-wit geschminkte bandleden geven op 12 juni een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. KISS trad daar in 2019 en 2022 ook al op als onderdeel van de afscheidstournee.