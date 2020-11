The Crown-actrice Doherty ’verliefd’ op prinses Anne

De 28-jarige Doherty gelooft dat het karakter van Anne is ontstaan door het ontbreken van een echt moederfiguur in haar jeugd. Ook de rol van de media heeft daar mee te maken. „Die gaven commentaar op haar sinds haar zestiende”, stelt Doherty. „Ze gaven bijvoorbeeld commentaar op haar lichaam. Dat vind ik fascinerend en afschuwelijk. Als mij zoiets was overkomen had ik een inzinking gehad.”

Doherty vindt het belangrijk dat jonge mensen het verhaal van prinses Anne zien en horen, omdat ze ’magnifiek’ is. De actrice geeft toe dat ze voor dat zij een rol kreeg in The Crown, bijna niets wist over de prinses.

Het vierde seizoen van de serie staat vanaf zondag op Netflix.