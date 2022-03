Barrie Stevens viert 55-jarig jubileum in DeLaMar theater

De locatie is bijzonder voor Stevens. Hij maakte 55 jaar geleden zijn debuut op datzelfde podium toen hij mee mocht spelen in de iconische musical Heerlijk duurt het langst van Annie M.G. Schmidt en Harrie Bannink. De première van deze voorstelling vond plaats in het DeLaMar Theater.

De kaartverkoop voor deze speciale voorstelling is zondag van start gegaan. Het multitalent kwam als jonge Engelsman naar Nederland om als danser ’het vak’ in te gaan. Hij werd wereldberoemd in Nederland dankzij de kreet ’vooral doorgaan!’ die hij in de jaren tachtig en negentig bezigde als jurylid van de Soundmixshow van Henny Huisman.

Verder oogstte Stevens veel roem in de jaren zestig dankzij zijn rol in de hitseries Ja zuster Nee zuster van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink en Ti-Ta Tovenaar.