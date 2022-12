Goldband-zanger Milo Driessen (29) heeft continu hoge piep in oor: ’Gillend gek’

„Tijdens het coronagebeuren zat ik een stuk minder lekker in mijn vel. Ik had last van angsten, van een angststoornis, en die piep werd een van de peilers waar mijn angsten zich op richtten. Dat was een hele ingewikkelde tijd”, stelt Driessen. Toen de zanger ook nog een slaapprobleem kreeg, werd hij naar eigen zeggen „gillend gek”. „Op een gegeven moment stond ik gewoon ’s nachts tegen de muren van mijn slaapkamer te slaan, zo erg was het. Hoe meer aandacht je eraan geeft, hoe moeilijker het wordt.”

De constante piep is uiteindelijk „een kwestie van gewenning”, weet Driessen. Hij adviseert iedereen vooral om gehoorbescherming te dragen bij het uitgaan.

De afgelopen tijd maakten verschillende BN’ers bekend dat ze gehoorschade hebben. Zo kampen onder anderen presentator Wilfred Genee, componist Stephen Emmer en acteur Waldemar Torenstra met tinnitus. De Gezondheidsraad adviseerde het kabinet eind vorige maand om meer te doen aan het groeiende aantal mensen dat gehoorbeschadiging heeft. Muziek moet nog maar tot maximaal 100 decibel worden versterkt, 3 decibel minder dan nu is afgesproken, zo staat in een rapport.