Sylvie Meis was depressief: ’Ik was down, wilde alleen maar slapen’

„Ik had ook te ver kunnen gaan in het niet-eten omdat dat iets is wat je bij je wilt houden. Als je ooit een eetstoornis hebt gehad, weet je hoe moeilijk het is om het los te laten, maar je moet, anders ga je eraan onderdoor”, zo vertelt Sylvie. „Het herwinnen van de controle in mijn leven heeft me, in combinatie met alles wat nog zou volgen, gevormd en gemaakt tot de vrouw die ik nu ben.”

Over haar depressie zegt ze: „Ik was down, wilde alleen maar slapen en had nergens zin in. Maar uiteindelijk pak je de draad weer op en vind je je eigen weg.”

Hoewel haar eetstoornis voorbij lijkt, is Sylvie nog steeds erg bezig met haar gewicht. Zo plaatst ze geregeld foto’s op Instagram terwijl ze aan het sporten is, weegt ze maar 44 kilo en onthulde ze ooit dat ze „soms een ijsje neemt en dat ze dan zelfs het hoorntje opeet.”