Voorzichtig stapt Studio 100-ster uit de schaduw van haar vader Marie Verhulst: ’Viktor en ik konden elkaar niet uitstaan!’

Door Edwin Bredius Kopieer naar clipboard

Naast acteren en presenteren kan Studio 100-ster Marie Verhulst ook een aardig moppie zingen. „Toen ik werd gevraagd om het baasje van Samson te worden, moest ik wel.” Ⓒ Wesley de Wit

Niet alleen met vader Gert, de Studio 100-baas van wie ze vier jaar geleden de halsband van Samson overnam, maar ook met haar broer Viktor heeft actrice en presentatrice Marie Verhulst een ontzettend hechte band. Maar er was een tijd dat de twee elkaar niet konden uitstaan. „We hadden alleen maar ruzie en op school deden we alsof we elkaar niet kenden. We waren absoluut niet leuk voor elkaar.”