MAFS-koppel Maurice en Dennis tóch uit elkaar

Experts gaven in de laatste aflevering van MAFS al toe dat ze een ’behoorlijke steek’ hebben laten vallen door Maurice aan Arjan te koppelen, maar ook zijn avontuur met Dennis - bij wie hij later zijn match vond - bleek uiteindelijk geen succes. In Married At First Sight: Hoe Is Het Nu Met? vertellen de mannen hoe hun avontuur is afgelopen.

„Om maar meteen met de deur in huis te vallen: wij zijn helaas niet meer bij elkaar”, vertelt Maurice onomwonden. „De start was voor mij echt waanzinnig, vanaf date 1, toen date 2 en daarna het koppelweekend... Ik heb ook echt wel op een roze wolk gezeten. Ik heb wel ervaren dat het daarna lastiger werd elkaar te vinden waardoor er een afstand tussen ons werd gecreëerd.”

(Tekst loopt verder onder video.)

Dennis kan niet anders dan dit beamen. „Dat gevoel in het begin, dat was goed. We hadden het meteen leuk samen”, vertelt hij. „Verliefdheid was er nog niet. Ik had zoiets van: oké, dat kan nog wel komen.” Maurice daarentegen was wel meteen verliefd, maar voelde dat Dennis zoekende was waardoor hij ’van zijn roze wolk viel’. „Dan ga ik me juist ook heel beschermen om niet gekwetst te worden, dat was voor mij het kantelpunt.”

Het leidde er uiteindelijk toe dat de twee steeds minder contact hadden en ook de kans op een toekomst samen steeds kleiner werd. Inmiddels sluit Dennis dit helemaal uit. „Als het gevoel er nu nog niet is, is het de vraag of het nog gaat komen... Ik denk het niet.”