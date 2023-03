Prins Edward krijgt op verjaardag titel hertog van Edinburgh

Edward zal de titel voor de rest van zijn leven behouden, maakte Buckingham Palace bekend. Sophie, de vrouw van Edward, zal voortaan ook bekend staan als de hertogin van Edinburgh.

De titel van hertog en hertogin van Edinburgh is een van de hoogste in de koninklijke familie. Na de dood van prins Philip vorig jaar april ging de titel, die Philip kreeg van zijn schoonvader, automatisch over naar Charles. Sinds hij koning is, is de titel weer vrij. ]

In november werd bekend dat Charles zou overwegen de titel te bewaren voor zijn zevenjarige kleindochter, Charlotte. Zij is sinds het overlijden van Elizabeth na haar vader en broer George derde in lijn van troonopvolging. „Het was een klap in het gezicht, vooral omdat Edward zo'n hulp was voor Charles in de hele Andrew situatie”, vertelde een bron destijds aan Daily Mail. „Maar ook omdat de koningin hem de titel had beloofd voordat ze stierf en Edward en Sophie altijd geloofden dat de titel na verloop van tijd zou worden doorgegeven aan hun zoon, James, burggraaf Severn.” Charles blijkt die belofte nu toch na te zijn gekomen.

De kersverse hertog en hertogin van Edinburgh zullen later op vrijdag een bezoek brengen aan de Schotse hoofdstad. Volgens diverse Britse media is het koppel daar aanwezig bij een receptie waarbij wordt stilgestaan bij het feit dat de oorlog in Oekraïne al meer dan een jaar duurt.