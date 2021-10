Adele bewaart uitgespuugde kauwgum Céline Dion in fotolijstje

Adele kreeg het cadeau van haar goede vriend James Corden, die het op zijn beurt in handen wist te krijgen tijdens opnames van Carpool Karaoke. „Hij deed Carpool Karaoke met haar en wist dat ik groot fan ben”, legt Adele uit in een interview met Vogue. „Dus liet hij haar haar kauwgum uitspugen in een stuk papier en lijstte dat vervolgens in.” Volgens Adele is het haar ’meest trotse bezit’.

Dat Adele fan is van Dion bleek al in 2018 toen ze een concert van haar bezocht in Las Vegas. „Wat een show, een hoogtepunt in mijn leven”, zo schreef ze destijds op sociale media.