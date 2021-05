Kelly Osbourne heeft geen contact met zus meer

„We zijn gewoon heel verschillend. Ik begrijp haar niet en zij begrijpt mij niet”, aldus Kelly over haar één jaar oudere zus, die er rond de eeuwwisseling voor koos niet mee te doen aan de realityserie rond haar familie. De show rond het gezin van rocker Ozzy Osbourne maakte sterren van Kelly en Jack, maar Aimee weigerde vier seizoenen lang onderdeel te zijn van The Osbournes.

Ook Aimee heeft in het verleden al eens aangegeven dat de band met haar broer en zus niet heel sterk is. „Dat is iets dat we geaccepteerd hebben. Hebben we sociaal contact? Nee.” Het lijkt erop dat de oudste dochter van Ozzy en Sharon wel nog op goede voet staat met haar ouders; niet lang geleden werden Sharon en Aimee nog gekiekt toen de moeder en dochter een shopmiddagje hadden.