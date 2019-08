Verraadt Camila DICAPRIO’s ’kleine’ geheimpje?

Leonardo DiCaprio wil vader worden, ,,als de tijd daar rijp voor is”.

Hij heeft er lang, heel lang, over gedaan om de ware te vinden. Maar het lijkt erop dat LEONARDO DICAPRIO (44) nadat hij CAMILA MORRONE (22) leerde kennen en sinds een kleine twee jaar met haar een stel vormt, binnenkort toe is aan een nieuwe rol. Van hartenbreker zou hij binnen afzienbare tijd weleens kunnen veranderen in een handige pappie die luiers verschoont!