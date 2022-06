Toeval regeert in ’Wheel of fortune and fantasy’

In een minimalistische setting, van de achterbank van een taxi tot een goeddeels verlaten kantoor, krijgen Hamaguchi’s vertellingen vorm. Daarbij blijkt het toeval te regeren. Zo ontdekt Meiko in het eerste verhaal dat de nieuwe vlam van haar hartsvriendin haar welbekend is. In het erotische geladen tweede deel zet een verkeerd gespeld mailadres een reeks van gebeurtenissen in gang, terwijl in het slot van de film een toevallige ontmoeting en een persoonsverwisseling hand in hand gaan.

Door de sobere enscenering komt in het volledig door Hamaguchi zelf geschreven Wheel of fortune and fantasy de nadruk te liggen op de spelers en hun dialogen, net als in zijn prachtige Haruki Murakami-verfilming Drive my car. Daarbij regisseert hij zijn acteurs zó meesterlijk, dat wat ongezegd blijft minstens zoveel impact heeft als de dialogen.

Toch blijven woorden ook in deze film machtig als voertuig van de verbeelding. Zeker voor de naar verbinding zoekende buitenbeentjes die de Japanse cineast hier liefdevol portretteert.

✭✭✭✭ (4 uit 5)