Componist Burt Bacharach (94) overleden

Bacharach wordt gezien als een van de grootste componisten ter wereld. De artiest is onder meer bekend van nummers als I Say A Little Prayer en Raindrops Keep Fallin' on My Head en won gedurende zijn carrière zes Grammy's en drie Oscars. Bacharach maakte nummers voor onder anderen Tom Jones, Dionne Warwick en Dusty Springfield, en werkte later ook samen met popartiesten als Sheryl Crow, Elvis Costello en Dr. Dre. Ook was hij als gast te zien in diverse films en tv-series, waaronder de Austin Powers-trilogie en de sitcom The Nanny.

In 1965 bracht Bacharach zijn eerste soloalbum uit, Hit Maker!: Burt Bacharach Plays the Burt Bacharach Hits. Zijn meest recente plaat, Blue Umbrella, kwam uit in 2020. In 2019 trad de Amerikaan nog op in Nederland tijdens North Sea Jazz in Rotterdam.

Bacharach was in totaal vier keer getrouwd. Met zijn laatste vrouw, Jane Hansen, was hij het langst samen. Zij gaven elkaar in 1993 het jawoord.