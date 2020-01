Verkrachting 11-jarige stiefdochter: minstens 25 jaar cel broer Nicki Minaj

„Je hebt dit kind verpest. Je hebt haar meerdere keren verkracht”, zegt een van de juryleden tegen de 41-jarige Maraj tijdens de zitting.

Maraj werd in 2016 voor het eerst beschuldigd van het verkrachten van zijn minderjarige stiefdochter. In 2017 werd hij schuldig bevonden aan verkrachting en het schaden van het welzijn van een kind. De verkrachtingen vonden plaats toen haar moeder aan het werk was.

Volgens TMZ zou Minaj haar broer voor het laatst hebben gezien in 2017, toen ze hem bezocht terwijl hij vastzat. Ze zou dat bezoek hebben afgelegd om haar moeder te ondersteunen.