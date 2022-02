Premium Het beste van De Telegraaf

Profiel Wie is de man achter Lil Kleine? ’Het wordt zwart voor mijn ogen als ik mezelf verlies’

Door Bart Wijlaars Kopieer naar clipboard

2019: Lil Kleine (Jorik Scholten) met zijn verloofde Jaimie Vaes tijdens de lancering van zijn eigen kledinglijn. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het houdt niet op, wat Lil Kleine betreft. Jorik Scholten (27), zoals de rapper eigenlijk heet, is al jarenlang een van de voorlopers van een dominante, nieuwe generatie Nederlandse hiphoppers. Maar zo succesvol als Scholten muzikaal en zakelijk is, zo roerig is zijn privéleven. Zijn aanhouding afgelopen weekend op verdenking van mishandeling is de zoveelste in een reeks incidenten. Wie is de man achter Lil Kleine?