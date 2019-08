Boetseren met stof

Rien Bekkers te midden van enkele van zijn schaalmodellen: „Ik bezuinig niet op mooie materialen.” Ⓒ Foto Matty van Wijnbergen

Rien Bekkers (69) is een van de belangrijkste kostuumontwerpers voor theater en opera van ons land. Van Anne Will Blankers en Ariane Schluter tot Pierre Bokma, elke topacteur in Nederland heeft wel eens een ontwerp van zijn hand gedragen. Dat hij ook miniatuur-versies van zijn fantasierijke kleding maakt, is minder bekend. Een serie kleine unica, sommige gebaseerd op de toneelstukken van Shakespeare, zijn nu voor het eerst te koop.